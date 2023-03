Verkehr wird bundesweit lahmgelegt Ein Streik, den das Land gerade jetzt nicht braucht

Die große Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die kleine, aber mächtige Eisenbahngewerkschaft EVG legen am Montag gemeinsam fast den kompletten Verkehr in Deutschland lahm. Einen so umfassenden Streik hat es in Deutschland selten gegeben, doch die Zeiten haben sich offenbar grundlegend geändert: Angesichts hoher Beschäftigung und zunehmendem Arbeitskräftemangel haben die Gewerkschaften im Kräftemessen mit der Arbeitgeberseite Selbstbewusstsein gewonnen und Skrupel verloren. Arbeitskämpfe dieser Härte wird es in Deutschland künftig häufiger geben.