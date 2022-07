Stillende Frau wird Modegeschäft verwiesen : Stillen und Shoppen – warum nicht?

Meinung Düsseldorf/Oberhausen Dem Baby die Brust zu geben, ist gesundheitsfördernd und natürlich. Deshalb sollte es auch in der Öffentlichkeit und in Einkaufsläden überall erlaubt sein. Warum es dort aber noch immer verpönt ist.

Es ist Anfang Juli, als Jessica von Goetz bei Zara im Oberhausener Centro einkaufen geht. Ihr Baby beginnt zu schreien. Sie stillt es, während sie in der Schlange zur Kasse steht. Eine Mitarbeiterin der Modekette fühlt sich gestört und bittet die Frau, das Baby in einer Umkleide zu füttern. Da zu dem Zeitpunkt alle Kabinen besetzt sind, wirft die Verkäuferin schließlich Mutter samt Tochter aus dem Geschäft. Daraufhin beschwert sich die Frau öffentlichkeitswirksam auf Facebook. Auch in einem Berliner Park sorgt eine Frau, die ihr Kind mit der Brust füttert, für Aufruhr, und ein berühmtes Karlsruher Café gerät in die Schlagzeilen, weil sich ein Gast von einer stillenden Mutter am Tisch nebenan gestört fühlt. Man wolle beim Essen nicht in die Verlegenheit gebracht werden, wohin man schauen soll, so der Café-Inhaber.