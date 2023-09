Maßlose Forderung für Stahlkocher Keine Vier-Tage-Woche auf Kosten der Steuerzahler

Eigentlich hat sich die IG Metall in den vergangenen Jahren als eine vernünftige Gewerkschaft gezeigt: Kämpferisch und erfolgreich vertritt sie die Interessen ihrer Mitglieder – und hat in der Corona- wie der Energie-Krise zugleich gesamtwirtschaftliche Verantwortung gezeigt. Das unterscheidet sie in jeder Hinsicht von Verdi. Mit den guten Abschlüssen, die die Gewerkschaft etwa bei Metall und Elektro erzielte, konnten Arbeitnehmer wie Betriebe gut leben. Nun aber droht die aktuelle Tarifrunde für die Stahlbranche aus dem Ruder zu laufen. Nicht die geforderten 8,5 Prozent mehr Lohn sind das Problem, zumal der tatsächliche Abschluss meist nur halb so hoch ausfällt. Das Problem ist die parallele Forderung nach einer kräftigen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das versteht die Gewerkschaft ausdrücklich als Einstieg in die Vier-Tage-Woche. Die aber passt nicht in eine Zeit, in der der Fachkräftemangel den Firmen ohnehin zusetzt. Ganz Deutschland bei vollen Bezügen in der Vier-Tage-Woche – das kann nicht funktionieren.