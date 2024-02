Habeck versus Lindner Höchste Zeit, den Soli zu streichen

Das gibt es auch: Die zwei zentralen Minister der Ampel sind sich einig. Robert Habeck und Christian Lindner sorgen sich um den Standort und wollen die Belastung für Betriebe senken. Neben hohen Energiepreisen und enormer Bürokratie machen hohe Steuern das Investieren immer unattraktiver, zumal im internationalen Vergleich. Früher konnte Deutschland noch mit guter Infrastruktur punkten. Jetzt bröseln die Brücken, klemmen die Weichen, streiken die Lokführer. Doch die Wege, die die beiden vorschlagen, könnten unterschiedlicher nicht sein: Habeck will ein Sondervermögen schaffen, aus dem Firmen Hilfen erhalten - wobei das mit Vermögen nichts zu tun hat, sondern einen schuldenfinanzierten Schattenhaushalt meint. Lindner will dagegen die Steuerbelastung senken und den Solidaritätszuschlag abschaffen, was den Staat zum Sparen an anderer Stelle zwingt. Wieder stoßen sich grüne und liberale Politik hart im Raum.