Vorstoß des Bundespräsidenten : Schulpflicht hat nichts mit einer Dienstpflicht zu tun

Meinung Berlin/Düsseldorf Die Diskussion über den Vorstoß des Bundespräsidenten hält an. Lässt sich ein obligatorischer Dienst für die Gemeinschaft mit der Pflicht begründen, eine Schule zu besuchen?

Ausgerechnet der Linken-Promi Ramelow hat nun einen Vergleich in die Debatte gebracht, der aufhorchen lässt. Er sagt, so wie jungen Menschen der Zwang auferlegt wird, bis 18 Jahren eine Schule zu besuchen, so könnte es auch nicht schaden, diese Pflicht um ein Jahr zu verlängern, um etwas für die Gesellschaft zu tun. Das könne das Soziale, das Ökologische, aber auch das Militärische sein, ergänzte der Landeschef, der derzeit auch Bundesratspräsident ist.

Die Parallele ist zweifellos originell, geht aber an der Sache in einigen wichtigen Punkten vorbei. Die allgemeine Schulpflicht für minderjährige Kinder und Jugendliche wird damit begründet, dass alle jungen Menschen unabhängig vom Elternhaus die Chance erhalten sollen, ein selbstständiges Leben zu führen. Dafür ist eine umfassende Bildung, die Kenntnis grundlegender Fertigkeiten sowie das Erlernen einer Fremdsprache unerlässlich. Die Schulpflicht nutzt also den Betroffenen für ihren weiteren Lebensweg direkt. Sie ist notwendig, weil es der Staat nicht allein den Eltern überlassen will, wie sie ihren Nachwuchs ausbilden möchten. Damit ist die Schulpflicht eng verbunden mit dem staatlichen Bildungsauftrag und dem Prinzip der Chancengleichheit.