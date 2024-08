Allheilmittel oder Fata Morgana? Riskante Wette auf den Wasserstoff

Auf grünem Wasserstoff ruhen alle Hoffnungen der Politik: Das Gas könnte das Grundsatzproblem lösen, das Klima besser zu schützen und die Industrie doch im Land zu halten. Wasserstoff könnte die Allzweckwaffe in Kraftwerken wie in Stahl- und Chemieunternehmen sein. Der grüne Bundeswirtschaftsminister wie auch Schwarz-Grün in NRW wollen beweisen, dass beides zusammen geht – klimaneutral werden und Industrieland bleiben. Ohne Zweifel ein ehrgeiziges und erstrebenswertes Ziel.