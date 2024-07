Nationalität von Tatverdächtigen Transparenz ist nicht alles

Laut Bundeskriminalamt betrug 2023 der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen bei polizeilich erfassten Straftaten in Deutschland 41,1 Prozent. Damit stieg er das dritte Jahr in Folge und auf einen neuen Höchststand, nur 2016 hatte er ebenfalls über 40 Prozent gelegen. Weil der Ausländeranteil in Deutschland generell gestiegen ist, sind die Zahlen gewissermaßen erklärbar. Was nicht vergessen werden darf: Die Statistik bildet nur Taten ab, die gemeldet werden, was immer auch ein Resultat der gesellschaftspolitischen Stimmung ist – die von der AfD mitbestimmt wird.