Der Ampel-Streit blockiert Europa Lieferkettengesetz - gut gemeint, schlecht gemacht

Als 2013 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte und Tausende Menschen unter sich begrub, war das ein Wendepunkt: So dürfen Unternehmen nicht produzieren – unter Missachtung von Arbeitsschutz, Umweltstandards, Menschenrechten. An Tragödien wie diesen sind nicht nur skrupellose Fabrikanten und schlampige Behörden in fernen Ländern schuld. Das fängt bei uns an: Europas Hersteller müssen sich saubere Lieferanten suchen, Europas Verbraucher verantwortungsvoller konsumieren – ein T-Shirt für ein Euro kann nicht fair produziert sein. Zugleich sind hohe Preise keine Gewähr für saubere Produktion.