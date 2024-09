Neue Lieferengpässe bei Medikamenten Ärgerlich für Patienten, peinlich für die Ampel

Manchmal spiegelt sich in einem Ereignis eine ganze Misere: Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden ist ein Symbol für den maroden Zustand der Infrastruktur in Deutschland. Dass wir nun mit Arznei aus Kamerun den Antibiotika-Engpass in Deutschland überwinden wollen, sagt viel aus über den ähnlich maroden Zustand unseres Gesundheitssystems. Bei Hunderten Medikamenten gibt es Engpässe. Mal fehlt eine Dosierung, mal eine Darreichungsform, mal kann ein Hersteller gar nicht liefern. Das verunsichert Patienten, beschert ihnen lange Wartezeiten und weite Wege. Das macht zugleich Apotheken und Ärzten, die Ersatz suchen müssen, immense Zusatzarbeit, die ihnen in der Regel nicht vergolten wird.