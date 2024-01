Streit über die Kraftwerks-Strategie Mehr Ehrlichkeit beim Kohleausstieg

Die Ampel hat sich große Ziele gesetzt: Idealerweise, so heißt es im Koalitionsvertrag, gelinge der Kohleausstieg schon 2030. Die Zweifel daran wachsen. Zum einen muss dazu der Ausbau von Stromnetzen, Windparks und Solaranlagen kräftig zulegen. Zum anderen müssen Dutzende Gaskraftwerke her, die die Stromversorgung sichern, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Auf die neue Kraftwerks-Strategie von Robert Habeck wartet die Branche, die die neuen Blöcke bauen soll, seit Monaten. Nun ist sie endlich fertig, gut so. Doch sie wird gleich wieder zum Zankapfel. Es geht - wie so oft bei der Ampel - um Geld und um Technologie-Offenheit.