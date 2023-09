Strom-Kompromiss für die Chemie Guter Plan des Finanzministers

Der Streit um den Industriestrompreis spaltet das Land: Chemie- und Stahlkonzerne fordern für sich eine Milliardenentlastung, Handwerk und Mittelständler lehnen das aus guten ordnungspolitischen Gründen ab. Der Riss geht durch die Politik: Die Ministerpräsidenten verlangen die Hilfe zulasten des Bundes und mokieren sich, dass dieser in Brüssel noch nicht vorgesprochen habe. Ja, warum auch? Kanzler und Finanzminister sind zu Recht gegen den Industriestrompreis. Denn sie wissen: Bei einer Hilfe von drei Jahren wird es nicht bleiben. Auch dann ist das Ökostromangebot nicht so hoch, dass der Strompreis sinken wird. Die Milliarden, die die Bundesregierung der Chemie- und Stahl-Industrie herüberreichen soll, muss sie an anderen Stellen einsparen – im Zweifel bei den privaten Haushalten. Wie wollen das die Ministerpräsidenten von Wüst bis Weil eigentlich ihren Bürgern erklären? Nun hat der Bundesfinanzminister einen raffinierten Kompromiss angeboten: Man könne doch die Regelung verlängern, dass die energieintensive Industrie keine Stromsteuer zahlen müsse – wenn man woanders die Mittel dafür finde. Das ist ein guter Plan von Christian Lindner, der die Schuldenbremse – anders als viele ökonomische Leichtmatrosen – noch ernst nimmt.