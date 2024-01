Teure Energiewende Kein Konzept bei Habeck

Dieser Winter wird für Verbraucher trübe: Die Gefahr einer Gasmangellage ist zwar nahezu gebannt, was sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ans Revers heften kann. Doch bei den Kosten sieht es finster aus. Ursache ist eine Mischung aus sinnvoller Klimapolitik, Notoperationen zur Haushaltsrettung und grüner Tatenlosigkeit. So wurde von Ökonomen stets gefordert, dass die Regierung den CO 2 -Preis erhöht. Damit bekommt die Belastung des Klimas einen Preis und sendet die richtigen Signale, effizienter zu fahren und zu heizen.