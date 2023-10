Absurde Folgen der Ampel-Politik Schluss mit den Energiehilfen!

Mehr noch: Die Ampel weiß nicht, was sie will. Auf der einen Seite will sie Energie durch die CO 2 -Bepreisung teurer machen, um Verbraucher zu Sparsamkeit und Klimaschutz zu erziehen. Wenn die Preise aber wegen externer Schocks steigen, dreht sie hektisch den Subventionshahn auf. Wer Bürger marktkonform entlasten will, muss das Energieangebot erhöhen und darf nur Bedürftigen helfen. Nicht zuletzt die Zunahme der Atomstrom-Importe zeigt, wie verkorkst die Energiepolitik der Ampel ist.