Gastbeitrag Die Gewalt der Hamas ist ein Selbsterhaltungstrieb

Es ist ein Wahn, der keineswegs auf den Gazastreifen begrenzt ist. Jeden Tag werden Juden in aller Welt aufgrund ihres Glaubens verbal und physisch angegriffen. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 2641 antisemitische Straftaten erfasst. Viele Menschen, auch in Deutschland, wollen nicht erkennen, dass die Situation von Juden auch im Jahr 2023 prekär ist. Israel ist der einzige Staat, der diesen Menschen unabhängig ihrer Nationalität jederzeit Schutz bieten wird. Auch deshalb ist das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson. Auch deshalb ist es entscheidend, dass Israel seinen feindseligen Nachbarn militärisch überlegen ist. Auch deshalb ist es richtig, dass Israel konsequent gegen den Terror und die permanente Bedrohung der Hamas vorgeht.