Wird uns noch erhalten bleiben : Die Freiheiten des Bargelds kann ihm keiner nehmen

Meinung Düsseldorf Die bargeldlose Bezahlung hat zweifelsfrei viele Vorteile, und diese während der Pandemie auch sehr deutlich bewiesen. Einige unbestreitbare Argumente für den Schein in der Hand wird es dennoch immer geben.

Kein Zweifel: Das bargeldlose Zahlen hat Vorteile. An der Supermarktkasse zum Beispiel, wo man seine Karte einfach vor ein Lesegerät hält, statt umständlich nach passenden Münzen im Portemonnaie zu suchen. Oder als Mittel gegen Schwarzarbeit, und wenn wir in den ganz großen Dimensionen denken, sogar Drogenhandel und Terrorismus. Wobei deren Bekämpfung sicherlich schon an ganz anderen Fragen hängt als an der Zahlungsart. Wer glaubt, dass die Mafia ohne Bargeld weniger Geschäfte machen würde, glaubt auch an Märchen. Dafür gibt‘s ja auch noch das Darknet.