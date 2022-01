„Folge eines Versehens“ : Der fehlbare Papst Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Foto: dpa/Daniel Karmann

Meinung München/Rom Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat seine Aussage zum Missbrauchsgutachten korrigiert: So nahm er doch an einer Sitzung teil, in der über die Aufnahme eines Missbrauchstäters entschieden wurde. Zugleich relativiert er seine Mitverantwortung am Fall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Auch das ist ein Paukenschlag im endlosen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche: So hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. eine zentrale Aussage seiner Einlassung im Münchner Missbrauchsgutachten korrigiert. Nur wenige Tage nach Veröffentlichung durch die Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl ließ er über seinen Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein, jetzt klarstellen, dass er „entgegen der Darstellung im Rahmen der Anhörung, an der Ordinariatssitzung am 15. Januar 1980 teilgenommen hat“. Was sich so bürokratisch anhört, ist wesentlich für die Glaubwürdigkeit seiner Stellungnahme. Schließlich ist auf dieser Sitzung über die Aufnahme von Priester H. gesprochen worden, der als Missbrauchstäter von Essen nach München versetzt wurde.

Nein, an dieser Sitzung habe er nicht teilgenommen, hatte Benedikt noch im Gutachten erklärt und sich damit von jeder Verantwortung freizusprechen versucht. Jetzt – und erst, nachdem aufgetauchte Gesprächsprotokolle diese Aussage widerlegten – wird eine Teilnahme zugestanden und sofort wieder relativiert. Erstens sei der Fehler „Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung seiner Stellungnahme“ gewesen; und zweitens sei „in dieser Sitzung über einen seelsorgerlichen Einsatz des betreffenden Priesters nicht entschieden“ worden.

Diese Bemühungen, jegliche Schuld und Verantwortung abzuwenden, indem Bearbeitungsfehler ins Feld geführt werden, ist ein neues Dokument der Verdrängung und des Wegsehens. Ist es so schwer, eigene persönliche Schuld zu bekennen und nicht nur von tiefer Scham über die Missbrauchstaten anderer zu reden? Das seelsorgerische Vokabular reicht an einem Punkt eben nicht mehr, um Autorität und Glaubwürdigkeit für sich beanspruchen zu können. Das Amt allein ist nicht der Ausweis, auch solche Wahrheiten für sich in Anspruch nehmen zu dürfen.

Wer die 82 Seiten der Stellungnahme von Benedikt im Gutachten gelesen hat, wird vor allem darüber gestaunt haben, wie akribisch Sitzungen und Verwaltungsvorgänge nachgezeichnet, wie umfassend Belege aus der Theologie, dem kanonischen Recht und der Bibel angeführt werden. Das Schreiben von Benedikt, der sich rühmt, noch als 94-Jähriger ein außerordentliches Langzeitgedächtnis zu haben, ist ein aufwendiger Rechenschaftsbericht mit der wissenschaftlichen Anmutung einer letztgültigen Beweisführung. So, wie er es auch früher gewohnt war zu urteilen. Dass manches so nicht stimmt, lässt all die Mühe als einen Versuch kennen, möglicherweise das eigene Bild und eigene Ansehen zu wahren. Dazu gehörte in der Stellungnahme schon seine Aussage, dass der Pfarrer H. ja nur als Exhibitionist aufgefallen sei, „aber nicht als Missbrauchstäter im eigentlichen Sinn“. In keinem der Fälle sei es zu einer Berührung gekommen. Darüber hinaus habe er als Privatmann agiert und sei nicht als Priester erkennbar gewesen. Kurzum: Als Priester habe er sich in der Seelsorger nicht „das Mindeste zu schulden kommen lassen", schrieb er. Eine Aussage, die in ihrer blinden Verharmlosung beschämend ist und Betroffene ein weiteres Mal tief kränken muss.

Auch aus diesem Grund sind am Wochenende deutsche Bischöfe an die Öffentlichkeit getreten mit der Forderung an Benedikt, dass dies bitte nicht seine letzten Worte zu diesem Fall gewesen sein können. Dass eine Antwort aus Rom so schnell kam, ist überraschend. Dass sie wieder nur eine Verteidigung und neue Abwehr von Schuld formuliert, ist deprimierend.