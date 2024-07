Überrollt von falschen Patienten, schlecht organisiert Der Missbrauch der Rettungsdienste

Das Rettungswesen in Deutschland ist in keinem guten Zustand. Es wird getragen von engagierten Rettungsdiensten, Feuerwehren, Ehrenamtlichen. Doch es leidet unter Missmanagement, Personalmangel und wird überrollt von Menschen, die kein Notfall sind, deren Pflege nur nicht organisiert ist oder die lieber den Krankenwagen rufen, als sich beim Hausarzt ins Wartezimmer zu setzen. Diese Menschen blockieren rücksichtslos die Ressourcen, die für andere lebensnotwendig sind. Beim Herzstillstand oder Schlaganfall zählt jede Minute. Und oft kommen die Retter zu spät. Das kann alle treffen - auch junge Menschen, die das Leben noch vor sich haben. Dass es regionale Unterschiede gibt, ist einerseits schlecht: Pech für den, der in Essen oder Mettmann wohnt, Glück für den in Düsseldorf oder Gladbach. Andererseits zeigt es, dass die Regionen es selbst in der Hand haben, besser zu werden, indem sie von anderen lernen. Auch der Einzelne kann beitragen: Helfen statt gaffen, muss die Devise sein.