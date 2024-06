Subventionen führen zu absurden Ergebnissen Den Ökostrom-Irrsinn beenden

Die Energiewende in Deutschland kommt nicht voran. Experten monieren im aktuellen Bericht die Probleme bei der Infrastruktur: Der Netzausbau kommt nicht schnell genug voran, der Ausbau der Gaskraftwerke ist ambitionslos. So wird es nicht gelingen, ausreichend Windstrom vom Norden in die Industriezentren zu bringen, so wird Deutschland 2030 nicht aus der Kohle aussteigen können. Ein Armutszeugnis für die selbst ernannte Fortschrittskoalition. Doch damit nicht genug. Auch bei den Preisen läuft viel schief.