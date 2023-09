Dramatische Lage Das Kliniksterben hat viele Väter

Der Hilferuf war laut und deutlich: Tausende Beschäftigte gingen am Mittwoch auf die Straße, um vor dem Kollpas der Krankenhäuser zu warnen. Seit Jahresanfang haben 50 Standorte bundesweit Insolvenz angemeldet, alleine acht davon in NRW. Gewiss: An der Verschärfung der Lage sind manche Häuser nicht unschuldig: Viel zu lange haben sie die Spezialisierung gescheut, auch weil sie Kommunalpolitiker im Nacken haben, die Schließungen für den Untergang des Abendlandes halten. Dabei würde Konzentration die Wirtschaftlichkeit der verbleibenden Häuser erhöhen und Patienten Sicherheit durch Ärzte mit Routine geben. Diese genau fehlt einem Mediziner, der heute den Blinddarm und morgen das Knie operiert.