Längere Laufzeiten für Briefe Schlechte Nachrichten für Post-Kunden

Das sind schlechte Nachrichten für Verbraucher: Derzeit müssen noch mindestens 80 Prozent der inländischen Briefe am folgenden Werktag ausgeliefert werden, 95 Prozent müssen nach zwei Werktagen beim Empfänger sein. Künftig sollen Briefe zu 95 Prozent erst am dritten Werktag den Empfänger erreichen. Befürworter verweisen auf die sinkende Bedeutung von Briefen und die zunehmende Bedeutung von digitaler Post. Das kann keine Rechtfertigung sein: Noch werden Briefe, Postkarte, Einschreiben millionenfach versendet. Wer drei Werktage für einen Standardbrief im kleinen Deutschland braucht, kann auch gleich wieder Postkutschen einsetzen. Rasche Zustellung muss in einem gut organisierten Unternehmen möglich bleiben.