Verbraucher sind die Leidtragenden Der ruinöse Wettlauf bei Strafzöllen schadet allen

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: China, das seine Auto- und Solarindustrie subventioniert, spielt nicht fair. Daher will Joe Biden nun die Zölle auf chinesische Produkte von 25 auf 100 Prozent anheben und so vom US-Markt fernhalten. Der Präsident verfolgt damit eine härtere Politik als früher Donald Trump. So will er vor allem in den Regionen punkten, die um ihre Industrien fürchten. Abstiegsängste, das hat der Niedergang des Rust Belt, des Industriegürtels im Nordosten der USA, gezeigt, können Wahlen entscheiden. Doch auch wenn Bidens Motive nachvollziehbar sind, so macht er doch die falsche Politik. Den Schutz für einen Teil der US-Industrie erkauft er, indem er anderen US-Unternehmen den Zugang zu billigen Vorprodukten und den US-Verbrauchern den Zugang zu billigen chinesischen Autos verschließt.