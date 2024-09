Politischer Aktionismus Abwrackprämie für Verbrenner, nein danke!

Die deutsche Autoindustrie ist keine Branche wie jede andere. Kaum steckt sie in der Krise, tritt die Politik besinnungslos auf das Gaspedal des politischen Aktionismus. Die SPD schlägt allen Ernstes eine Abwrackprämie von 6000 Euro vor, wenn der Käufer seinen Verbrenner gegen ein Elektroauto eintauscht. Damit wird die Kanzler-Partei nicht nur den Fehler von 2009 wiederholen, als der Bund eine „Umweltprämie“ für neue Verbrenner auszahlte, was fünf Milliarden Euro kostete. Mit der neuen Prämie tut die SPD auch Umwelt und Klima einen Tort an, weil diese zur massenhaften Stilllegung von funktionsfähigen Wagen führen wird. Und sie löst nicht das Strukturproblem einer Branche, die erst die Elektromobilität verschlafen hat und nun nicht die Modelle anbietet, die Käufer wollen - attraktiv und bezahlbar. Die Planwirtschaftler der SPD sollten zur Kenntnis nehmen, dass selbst BMW dies als Strohfeuer ablehnt.