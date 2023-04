Wissensdrang Pilze liefern Arzneistoffe

Doch Pilze kommen nicht nur im Küchenkontext vor, sondern sind in nahezu jedem ökologischen Habitat der Erde zu finden: auf arktischen Gletschern, in der Tiefsee oder in scheinbar lebensfeindlichen Umgebungen wie einem Salzsee in der afrikanischen Wüste. Man nimmt an, dass Arten, die unter diesen Extrembedingungen überleben können, einzigartige Stoffwechselmechanismen entwickelt haben, um auf den Umweltstress zu reagieren. Um ihre Überlebenschancen in diesen Umgebungen zu erhöhen, produzieren Pilze besondere Stoffe, sogenannte Sekundärmetabolite. Diese Stoffe sind als potenzielle Pharmazeutika hochinteressant.