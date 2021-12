Lücken in der Kommunikation : Die Versäumnisse der Wissenschaft

Meinung Die Impfskepsis zeige auf, dass Politik und Wissenschaft versagt haben, schreibt unsere Autorin. Und zwar darin, mit der Bevölkerung auf Augenhöhe zu kommunizieren. Fehler in der Corona-Kommunikation ließen sich kaum mehr ausbessern.

Das zweite Pandemiejahr hinterlässt ein gespaltenes Deutschland. Die Bevölkerung lässt sich grob in zwei Lager einteilen: die Impfverweigerer und die Impfbefürworter. Die Beweg­gründe für die Impfskepsis in Teilen unserer Gesellschaft sind vielfältig und oft schwer fassbar. Impfskepsis kann in der Angst vor dem Impfstoff und seinen Nebenwirkungen genauso wie in der Unsichtbarkeit und damit Unwirklichkeit des Erregers begründet sein.