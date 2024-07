Kolumne Wissensdrang Gesund Altern

Mit zunehmendem Alter nimmt die Aktivität der Chaperone jedoch ab, was vermehrt Proteinschäden in Geweben verursacht und zur Entstehung altersbedingter Krankheiten beiträgt. Das gilt zum Beispiel für die Alzheimerkrankheit, bei der sich problematische Proteine in den Nervenzellen ansammeln, oder auch für den Verlust von Muskelmasse aufgrund einer verminderten Chaperonaktivität im Muskelgewebe. Eine erhöhte Aktivität von Chaperonen steht dagegen mit einem längeren Leben in Verbindung. Daher wird die Verbesserung der Chaperonfunktion als vielversprechender Ansatz erforscht, um altersbedingte Gewebeschäden zu reduzieren und möglicherweise die Lebensspanne zu erhöhen. Während die Suche nach entsprechenden Medikamenten noch andauert, ist bereits bekannt, dass eine kalorienreduzierte Ernährung die chaperonvermittelte Beseitigung von geschädigten Proteinen fördert und somit helfen kann, gesund zu altern.