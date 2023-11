Kolumne Wissensdrang Das Paradox des Christentums

Vielleicht ist aber gerade dieser Erfolg zentraler christlicher Ideen und die politische Transformation der Vision des Bösen der Grund für den schwindenden Einfluss der Kirchen: Als Verkünder dieser Werte sind sie eigentlich überflüssig geworden. Was bleibt den Kirchen? In der evangelischen Kirche geht die „Frohe Botschaft“ heute oft unter dem rhetorischen Bemühen verloren, sich als treibende Kraft nicht religiöser Formen christlich inspirierter politischer Bewegungen zu präsentieren. So entsteht der Eindruck, dass sie heute schamhaft verbirgt, was sie kann – nämlich kompetent die religiösen Fragen zu erörtern, die die Menschen heute so sehr bewegen wie eh und je – und stattdessen Autorität für das beansprucht, was sie nicht kann: kompetente Antworten auf aktuelle politische Fragen zu geben.