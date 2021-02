Kolumne „Total digital“ : Machtdemonstration aus dem Silicon Valley

Weltchefredakteur oder digitaler Diktator? Mark Zuckerberg (36) hat Facebook gegründet, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Am Beispiel von Australien und seiner Auseinandersetzung mit Facebook wird klar, wie viel Einfluss Mark Zuckerberg hat. Er bestimmt, was 2,8 Milliarden Menschen zu sehen bekommen und was nicht. Ist er Weltchefredakteur – oder gar digitaler Diktator?

Von Richard Gutjahr

Stellen wir uns vor, es gäbe einen Mann, der besäße einen Knopf, mit dem er sämtliche Nachrichtentexte, den Wetterbericht und alle Sportergebnisse aus dem Internet löschen könnte. Einfach so. Weil er es möchte. Ein irrer Gedanke, oder? Tatsächlich gibt es diesen Mann. Er heißt Mark Zuckerberg und ist der Gründer von Facebook.

Jetzt werden Sie sagen: Und? Das Internet besteht ja zum Glück nicht nur aus Facebook. Für Deutschland mag das zutreffen. Es gibt aber Regionen in der Welt, da ist Facebook gleichbedeutend mit dem Internet. In Teilen Afrikas und Asiens bietet der Netz-Gigant mit jedem Smartphone einen Gratis-Zugang zu seinen Facebook-Apps, sprich: Surfen ohne Mobilfunk-Vertrag und monatlicher Grundgebühr. Digitaler Kolonialismus.

Was soviel Macht in der Hand eines Quasi-Monopolisten bedeutet, hat Australien gerade erfahren. Im Streit mit der Regierung und mit traditionellen Zeitungsverlagen hat Facebook kurzerhand den Stecker gezogen und für einige Tage sämtliche Nachrichtenartikel von seiner Plattform entfernt. Eine noch nie dagewesene Machtdemonstration.

Australien mag weit weg sein, aber das Internet ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Jeder Deutsche verbringt im Schnitt rund vier Stunden täglich online. 80 Prozent aller Internetnutzer in Deutschland benutzen Whatsapp, das wie Instagram zum Facebook-Konzern gehört. Weltweit kontrolliert Mark Zuckerberg über seine Netzwerke, was 2,8 Milliarden Menschen zu sehen bekommen und was nicht.