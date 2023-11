Berliner Republik Hamsterbacken und ein Geschenk

Otto Fricke feierte einen ungewöhnlichen Geburtstag. Ausgerechnet an seinem Ehrentag musste der FDP-Haushälter in der Anhörung des Bundestages zum Haushalt hocken. Ausschusschef Helge Braun (CDU) frotzelte: „Wir haben extra eine so schöne Anhörung als Geschenk organisiert.“ Fricke: „Ich bedanke mich für die fantastische Anhörung wie für die Haushaltssperrung. Was nicht alles getan wird, um einen schönen Geburtstag zu haben.“ Ein bisschen Spaß muss immer noch sein.