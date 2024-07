Kolumne Berliner Republik Fledermäuse und bayerische Seen

Angela Merkel kennt sie alle. Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris. Klar, da will man wissen, was sie über die Lage in den USA denkt. Also nachgefragt. Antwort ihres Büros: „Angesichts einer Vielzahl von Interview- und Medienanfragen jedweder Art aus aller Welt“ sei es schon aus „Gründen der Gleichbehandlung“ nicht möglich, von Merkel etwas zu erfahren. Immer noch ganz die Weltenlenkerin. Nach Bayreuth zu Wagner reist sie dieses Jahr übrigens überraschend nicht. Auch dazu kein Kommentar.