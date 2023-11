Koalitionsbruch Am Ende hängt es immer am Geld

Ein mögliches Szenario in der aktuellen Krise der Ampel-Koalition? Nein, so geschah es vielmehr am 27. Oktober 1966, als das schwarz-gelbe Regierungsbündnis unter Kanzler Ludwig Erhard (CDU) zerbrach. Den Christdemokraten und Liberalen war es zuvor nicht gelungen, eine Deckungslücke von vier Milliarden D-Mark im Bundeshaushalt zu schließen. Die Länderkammer wies daraufhin zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik den Etatentwurf zurück. Am 2. November erklärte sich der Kanzler zum Rücktritt bereit. Anfang Dezember wurde Kurt Georg Kiesinger (CDU) als neuer Regierungschef der Großen Koalition aus Union und SPD gewählt.