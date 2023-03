Koalitionsausschuss der Ampelregierung „Bloß kein Streit“ – das ist der falsche Weg

Nach knapp 19 Stunden Sitzungsmarathon war Schluss, zumindest vorerst. Der Koalitionsausschuss der regierenden Ampel-Parteien wird an diesem Dienstag in Berlin fortgesetzt. Zu zäh schien es inhaltlich voranzugehen, zu erschöpft am Ende die rund 20 beteiligten Menschen am Tisch, wie die Fotos von Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) am Montagmorgen beim Verlassen des Kanzleramts zeigten. Verständlich, wer könnte von sich behaupten, nach einer durchgemachten Nacht noch frisch auszusehen? Und auch noch tragende Entscheidungen für die Republik treffen zu können?