Sieger und Verlierer Ergebnisse des Koalitionsausschusses sind ein Desaster für die Grünen

Nun haben die Grünen große Mühe, diese Ergebnisse Umweltverbänden und ihrer Wählerklientel zu erklären. Den Misserfolg haben sie sich auch selbst zuzuschreiben: Zu dogmatisch und ungeschickt in der Kommunikation hatten sie in den vergangenen Monaten versucht, Klima- und Umweltziele wie beim Heizungstausch, Verbrenner-Aus oder dem Nein zum Autobahnbau durchzusetzen. Und sie haben sträflich unterschätzt, wo die SPD und der Kanzler in der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik stehen – und zwar weitgehend an der Seite der FDP, nicht an ihrer.