Klinikschließungen Die Leidtragenden sind die Patienten

Die Probleme der Krankenhäuser sind viel zu lange kaschiert worden, weil Verantwortliche in der Politik und bei den Trägern den Umbau scheuen. Es fehlt immer noch an notwendiger Spezialisierung, an Investitionen in die Kliniklandschaft vor allem in den Mittelstädten, zudem auch an qualifiziertem Personal in den Krankenhäusern. Dessen Engagement wurde zu Corona-Zeiten allseits beklatscht, aber das ist irgendwann in Vergessenheit geraten – bis die Inflation kam und Tarifabschlüsse folgten, die ihren Teil zur finanziellen Überforderung von Kliniken beigetragen haben.