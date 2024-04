Umstrittene Krankenhausreform Länder drohen Lauterbach mit Klage

Lauterbach will Vorhaltepauschalen einführen, was auch nicht umstritten ist. Doch er will die Kliniken auch in Level einteilen und ihnen Leistungsgruppen zuteilen lassen - das sehen die Länder als Eingriff in ihre Krankenhausplanung. Zudem sollen sich Länder und der Gesundheitsfonds die Kosten der Reform teilen. Dagegen will sich die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wehren. Für den Umbau sollen 25 Milliarden Euro aus Beiträgen der Versicherten und Arbeitgeber genutzt werden - „obwohl der Auf- und Umbau von Krankenhäusern eine staatliche Aufgabe ist“, sagte Florian Lanz, Sprecher des GKV-Spitzenverbands. „Aufgabe der Krankenkassen ist die Finanzierung der Behandlungen und Operationen der Versicherten.“ Nun hat der GKV-Spitzenverband Dagmar Felix von der Universität Hamburg beauftragt, zu präzisieren, wo die Grenzen der Finanzierungsaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung liegen und was der Staat zahlen muss. „Dieses Gutachten liegt zwischenzeitlich vor und wird nun in den Gremien der Selbstverwaltung beraten“, so Lanz.