Der Euro soll grüner werden Muss die Europäische Zentralbank jetzt auch das Klima schützen?

Die Wirtschaftswissenschaft ist ein Fachgebiet, in dem es oft zu scharfen politischen Kontroversen kommt. Früher ging es um das richtige Gesellschaftssystem – Sozialismus oder Kapitalismus, Marktwirtschaft oder zentrale Planung. In Konjunkturfragen stand die konservative Angebotspolitik gegen die linke Nachfragesteuerung. Jetzt ist der Klimawandel das zentrale Thema, an der sich die Geister scheiden. Am heftigsten tobt der Streit ausgerechnet in einer Institution, die sich einem klaren technokratischen Ziel verpflichtet fühlt: die Europäische Zentralbank (EZB), deren Auftrag es ist, das Preisniveau stabil zu halten.