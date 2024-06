Hitzewellen, Hochwasser - doch von Bonn geht kein Signal aus Eine Klimakonferenz, die keiner braucht

Auch wenn wir es angesichts der kühlen Tage in Deutschland gerade vielleicht nicht wahrnehmen - die Klimakrise ist nicht vorbei, sie verschärft sich sogar: Indien leidet unter einer extremen Hitzewelle mit vielen Toten, bisweilen erreichen die Temperaturen 50 Grad. Auch in Griechenland und der Türkei werden es schon jetzt deutlich über 40 Grad, die Waldbrandgefahr steigt. Dramatische Hochwasser-Ereignisse wie zuletzt in Bayern und dem Saarland werden immer häufiger vorkommen.