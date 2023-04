Großer Protesttag am Montag in Berlin Die verquere Logik der Klimakleber

Berlin wird wieder einmal zur Hauptstadt des Protests. Am Montag wollen 800 Demonstrierende der „Letzten Generation“ den Verkehr in Deutschlands größter Stadt lahmkleben. Autokorsi sind geplant, um Tempo 100 auf den Stadtautobahnen durchsetzen, waghalsige Klebe- und Brückenaktionen sowie der Einsatz von „Fake-Öl“, das Autofahrer in Panik versetzen soll.