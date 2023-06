Kleiderknigge für heiße Tage Sommer, Sonne, Kurzarmhemd im Büro?

Bei Männern wiederum scheiden sich die Geister vor allem an der Frage: Kurz- oder Langarmhemd. Auch hier gilt im Zweifel die Keine-halben-Sachen-Faustregel (siehe Hosen). An konservativeren Arbeitsplätzen (Banken, Gerichte, Kanzleien, etc.) sind Langarmhemden der Maßstab, der an ganz heißen Tagen gegebenenfalls verschoben werden darf (in Form des Hochkrempelns). Auch Kurzarmhemden sollten nicht zu kurz sein: Da ist der Ellenbogen der Fixpunkt wie das Knie fürs Kleid.