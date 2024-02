KI-generierte Inhalte Worauf es im Kampf gegen Fake-News ankommt

Noch handelt es sich bei den meisten KI-Bildern um Scherze, relativ leicht zu durchschauende Spielereien. Und weil die Anwendungen noch nicht einwandfrei funktionieren, hilft häufig schon ein genauerer Blick aufs Bild, um es als Fälschung zu enttarnen. Bald könnte das aber wesentlich schwieriger werden. KI-Experten gehen davon aus, dass sich die Technologie in Windeseile weiterentwickeln wird. Falschmeldungen dürften sich in Zukunft leichter denn je mit einem vermeintlichen Beweisfoto untermauern lassen. Gerade im Jahr 2024, in dem mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dazu aufgerufen ist, zur Wahl zu gehen, droht eine dreckige Welle an Falschmeldungen.