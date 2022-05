Kommentar : Keine Entwarnung bei Immobilienpreisen

Dass der Immobilienboom bald in Teilen vorbei sein dürfte, hilft längst nicht allen. In den Metropolen wird es noch teurer. Der Staat sollte seinen Teil dazu beitragen, die Käufer wenigstens ein bisschen zu entlasten.

Zu der Erkenntnis führt auch die Tatsache, dass da, wo die Menschen arbeiten (müssen) und daher auch am liebsten wohnen (wollen), von stabilen Preisen in den nächsten Jahren keine Rede ist. In den Groß­städten und deren direktem Umland droht es noch teurer zu werden. Haus oder Wohnung können sich dann in den begehrten Lagen nur noch Gutverdiener und Vermögende leisten. Die Gentrifizierung mit der Zuwanderung finanziell Starker und dem Auszug Schwacher verstärkt dann das soziale Ungleichgewicht.