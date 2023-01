Zuckerfreier Januar Welchen Nutzen gute Vorsätze auf Zeit haben

Klar ist: Der Körper braucht Zucker für den Stoffwechsel. Den kann er sich aber aus stärkehaltigen Produkten wie Kartoffeln, Nudeln oder Brot holen. Auch sämtliche Obst- und Gemüsesorten enthalten natürlichen Fruchtzucker. Allerdings ist es nicht damit getan, auf Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke wie Säfte oder Limonaden zu verzichten, denn zahlreiche Lebensmittel im Alltag sind mit Industriezucker verarbeitet. Wer also wirklich auf freien Zucker, also nachträglich zu Lebensmitteln hinzugefügten Zucker verzichten will, sollte auf Fertigprodukte gänzlich verzichten. Natürliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Nüsse und Milchprodukte sind in der zuckerfreien Diät das Mittel der Wahl. Wer vorher bedenkenlos morgens zum angereicherten Früchtemüsli gegriffen hat und sich abends auf dem Sofa noch einen Joghurt mit Geschmacksrichtung gegönnt hat, der ist hier vor einer wirklichen Herausforderung gestellt. Denn sowohl Süßes als auch nicht so Süßes mit verstecktem Zuckeranteil sind tabu.