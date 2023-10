Prominente und politische Statements Schweigen über Israel ist keine Schwäche

„Wo bleibt die Solidarität mit Israel? Wo bleiben Empathie und Mitleid mit israelischen Opfern und ihren Familien?“, klagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland in einem Gastbeitrag in der „Jüdischen Allgemeinen“ unter dem Titel „Das Schweigen der Künstler“. Aus der Politik habe es schnell umfassende Solidaritätsbekundungen gegeben. „Das tat gut“, schreibt Schuster und fragt sich, wo nach dem barbarischen Terror der Hamas der Aufschrei des Kulturbetriebs bleibe. Doch dem liegt zum einen das Missverständnis zugrunde, dass es den einen Kulturbetrieb in Deutschland gäbe. Tatsächlich ist die Szene äußerst divers und heterogen – die Reaktionen aus der deutschen Club- und Rapkultur unterscheiden sich stark von denen aus der klassischen Musik, der Literatur oder der Schauspielerei.