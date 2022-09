Synodaler Weg der katholischen Kirche wird fortgesetzt : Reformieren ohne Ende

Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Synodalen Weges, und Bischof Georg Bätzing, Präsident des Synodalen Weges, bergüßen protestierende Frauen während der vierten Synodalversammlung. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Analyse Frankfurt Die katholische Kirche in Deutschland ringt mit sich und der Gegenwart. Fragen etwa zur Sexualmoral blieben strittig und machten auch Gräben unter den Bischöfen offenkundig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Eine der Lehren aus Frankfurt: So vehement und stoisch die Synodalversammlung auf offene Aussprache und Transparenz auch setzte, so bereitete sie wichtige Erfolge ausgerechnet hinter verschlossenen Türen vor. Gleich drei Mal rief der Limburger Bischof Georg Bätzing als Präsident des Synodalen Wegs seine Amtsbrüder vor wichtigen Abstimmungen zu jeweils halbstündigen, internen Beratungen zusammen; mit der anschließend frohen Botschaft, dass die Mehrheit der Würdenträger auch lehramtlich mutigen Texten ihre Stimme gab. Dazu gehörte unter anderem die kirchliche Neubewertung von Homosexualität, die jetzt als gottgewollt gesehen und nicht länger als Krankheit oder gar Sünde bewertet werden soll. Außerdem eine neue Grundordnung des kirchlichen Dienstes, nach der die sexuelle Orientierung kein Grund zur Kündigung sein kann.

Also alles wieder gut nach dem Eklat zum Auftakt der dreitägigen Reformberatungen der katholischen Kirche in Frankfurt? Hatten die deutschen Bischöfe aus ihrem Abstimmungsverhalten zu Beginn der Beratungen gelernt, als eine Minderheit den Grundlagentext zu einer neuen Sexualethik mal eben kippte? Es ging wohl eher darum, aus dem Eklat zu Beginn keine Katastrophe auf Dauer zu machen und ein vorläufiges Ende des seit zwei Jahren dauernden Synodalen Wegs zu provozieren.

Info Synodaler Weg wird bis März fortgesetzt Der Begriff „Synodaler Weg“ verweist auf das griechische Wort Synode. Es bedeutet wörtlich „Weggemeinschaft“; im kirchlichen Sprachgebrauch bezeichnet Synode eine Versammlung von Bischöfen oder von Geistlichen und Laien. Reformdialog In ihrem Dialog auf dem Synodalen Weg wollen die deutschen katholischen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland beraten. Ausgangspunkt ist eine jahrelangen Kirchenkrise, die der Missbrauchs-Skandal verschärft hat. Themen Oberstes Organ des Synodalen Wegs ist die Synodalversammlung. Sie zählt 230 Mitglieder, die für eine möglichst große Bandbreite kirchlichen Lebens stehen sollen. Schwerpunktthemen des Reformdialogs sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche. Chronik Die 2019 gestartete Initiative, die es in dieser Form in der katholischen Kirche noch nie gab, war ursprünglich auf zwei Jahre angelegt. Wegen der Corona-Pandemie sowie der Fülle an zu beratenden Papieren wird der Synodale Weg allerdings nach derzeitigem Planungsstand bis mindestens März 2023 dauern. In Frankfurt fand jetzt die vierte Synodalversammlung statt. Deutsche Synoden Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) gab es in Deutschland neben Diözesansynoden zwei landesweite Synoden, die die Beschlüsse des Konzils umsetzen und konkretisieren sollten. In der Bundesrepublik war dies die Würzburger Synode (1971-1975). Manche ihrer Voten wurden von Rom abgelehnt oder blieben unbeantwortet.

Die Enttäuschung unter den 209 Synodalen ist geblieben – wie auch ihr altes Misstrauen gegenüber den Amtsträgern und ihrer Macht. Es ist ohnehin ein Konstruktionsfehler in der Satzung: Dass nur ein Drittel der maximal 69 anwesenden Bischöfen jedes Dokument kippen kann und damit im Besitz einer Sperrminorität ist, spiegelt jenes alte Machtverhältnis zwischen Amtskirche und Laien, gegen das der Synodale Weg angetreten ist. Namentliche Abstimmungen - wie sie im Laufe der Beratungen zunehmend beantragt wurden - sind ein Indiz für die Vorbehalte gegenüber hierarchischen Strukturen. Und dass der zurückhaltend agierende Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki in der Debatte auch auf Alternativtexte verwies, die reformskeptische Bischöfe im Internet unter www.synodale-beitrage.de stellten, zeigte, wie schwierig ein synodales Miteinander auf Augenhöhe zu sein scheint.

Der Auftritt mancher Bischöfe stieß auf Kritik auch in den eigenen Reihen. Ruhrbischof Franz Josef Overbeck etwa ließ am Rande der Beratungen offiziell verlauten, er könne die Verärgerung der Menschen über die Ablehnung des Grundtextes zur Sexualmoral gut verstehen. Einmal mehr sei „Vertrauen in uns Bischöfe verlorengegangen“, erklärte Overbeck und versicherte allen Menschen, denen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität „in unserer Kirche oft unsägliches Leid zugefügt worden ist: Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, dass für Diskriminierung im Bistum Essen kein Platz ist“. Nicht nur die Risse zwischen Laien und Bischöfen sind selbst nach zweijähriger Synodalität unvermindert tief, auch die Gräben innerhalb des deutschen Episkopats bleiben offenkundig.

Und das soll Rom einmal absegnen? Etwa die lehramtlich und weltkirchlich heißen Eisen wie Weiheämter für Frauen und ein Ende verpflichtender Ehelosigkeit für Priester? „Wie Rom über unsere Entschlüsse und Vorschläge entscheiden wird, weiß ich nicht“, sagte Bischof Felix Genn aus Münster unserer Zeitung. Man müsse nach seinen Worten „aber auch bedenken, dass es gegenüber der deutschen Kirche Vorbehalte gibt, da wir immer noch als Land der Reformation gelten. Die Sorge, dass wir uns von der Weltkirche abspalten, ist durchaus da. Aber da wir letztlich nicht zu allen Veränderungen die Vollmacht haben, geht es uns immer auch um die Weltkirche und um unsere Bindung an sie.“

Kurz vor Schluss wurden zumindest die Dokumente zum respektvollen Umgang mit homosexuellen Priestern noch beraten, die in der Kirche bis heute vielfach Diskriminierungen ausgesetzt sind und oft in der Angst vor Denunziation lebten. Dazu gehört auch das Verhältnis der Kirche zu trans- und intersexuellen Menschen, denen mit „toxischer Sprachlosigkeit“ begegnet würde. Mit ungeahnt großer Zustimmung wurden die Autoren dazu ermuntert, an diesen Dokumenten für die fünfte Synodalversammlung im kommenden März weiterzuarbeiten.

Und dann wird die katholische Kirche endlich am Reformziel angelangt sein? Werden 2023 alle wichtige Debatten geführt und alle Fragen und Anfragen nach Rom geschickt worden sein? Wohl kaum. Also will man am liebsten im Reformmodus bleiben. Man sei schließlich auf dem Synodalen Weg, nicht im Synodalen Hotel, hieß es. Ein ständiger Synodaler Rat könnte dafür ein probates Instrument sein. Der hört sich bürokratischer an, als er tatsächlich ist. Schließlich kann ein solches Gremium auch am Gefüge der Kirche rütteln. Denn in welchem Verhältnis wird der Rat künftig zur Bischofskonferenz stehen wie auch zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken? Welche Dynamik wird ein Synodaler Rat entwickeln? Dauerhafte Mitsprache erhoffen sich die einen, eine allmähliche Entmachtung befürchten andere.

Für eine Kirche des dritten Jahrtausends führe nach den Worten des Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer „kein Weg an der Synodalität vorbei“. Und Genn ist „davon überzeugt, dass in dieser Zeit des Umbruchs auch das Bischofsamt selber vor einem Wandel und einer Veränderung steht“. Entwicklungen würden so oder so stattfinden. Die Frage aber ist, ob die katholische Kirche noch dabei sein wird.

Mit einem neuen Rat soll Synodalität in Deutschland auf Dauer gestellt werden – zur Sorge einiger Bischöfe. Wenn etwa der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer an die Worte von Papst Franziskus erinnert, dass es bereits eine evangelische Kirche in Deutschland gebe und man keine zweite brauche. Aber trotz einzelner Bedenken stimmten über 92 Prozent der Delegierten einem solchen Rat zu.