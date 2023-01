Debatte um Cancel Culture Was ist noch erlaubt an Karneval?

Der Karneval lebt davon, Klischees aufzuspießen, Stereotypen zu überzeichnen, zu persiflieren und auch zu provozieren. Dass es dabei trotzdem Grenzen des guten Geschmacks gibt, hat sich diese Woche in Sachsen gezeigt. Ein Wagen des Faschingsumzug in Prossen an der Elbe sorgt für Aufregung, ein Video von dem Umzug ist auf Twitter zu sehen: Die Bilder zeigen den Wagen mit dem Schild „Asylranch“, eine Gruppe als „Indianer“ verkleidete Menschen tanzt. In der Mitte ein Mann in einem Regenbogen-Anzug – an einen Marterpfahl gebunden. „Deutschland dekadent und krank, Winnetou sucht Asyl im Sachsenland“, steht seitlich an dem Karnevalswagen, der wohl selbst eine Kritik an der vermeintlichen Cancel Culture sein soll.