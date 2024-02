Umgang mit der Alltagsdroge Alkohol Betrunkene an Karneval – Geht’s noch?!

Mahnende Wort zum Alkoholkonsum kommen darum gerade in der jecken Zeit schlecht an. Sie wirken sauertöpfisch und belehrend. Das ganze Jahr ist von Gesundheit, kluger Ernährung, Maßhalten die Rede, wer wollte da auch noch in der fünften Jahreszeit anderen die Laune verderben? Allerdings ist gerade an Karneval überall auch die Kehrseite des Trinkens zu erleben: Menschen, die nur noch vorwärtskommen, weil ihre Freunde sie am Ganzkörper-Kostüm packen und mitschleifen. Oft sind die Alkoholisierten noch sehr jung, und sie sind eben nicht nur angeheitert, sondern torkeln durch die Gegend. Der Eindruck wird von Zahlen bestätigt. So hat etwa das Ordnungsamt Düsseldorf so viele Minderjährige mit Alkohol und Zigaretten erwischt wie nie zuvor. Das mag auch damit zu tun haben, dass so viele Ordnungskräfte unterwegs waren wie nie zuvor, doch scheint das Bewusstsein abzunehmen, dass Alkohol eine schädigende Droge ist. Und dass Trinken weder die Voraussetzung ist, um einen lustigen Abend zu haben, noch ein geeignetes Mittel, um Coolness zu beweisen.