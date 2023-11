Deutscher Karikaturenpreis Durchbruch der Cartoonistinnen

Zwei Stunden stehen die Zuschauer im Bann des Humors, so ganz ernst wird nichts genommen, der Tiefgang kommt aber nicht zu kurz. Auch der Zuspruch zum Karikaturenpreis war gewaltig. Unter 1329 Zeichnungen, die von fast 300 Karikaturistinnen und Karikaturisten stammten, musste die Jury auswählen. Im Begleitband sind die Cartoons der 111 Künstler, die es auf die Shortlist geschafft haben. Karikaturen sind beliebt. Und solche Wettbewerbe zeigen die oft hohe Qualität der Arbeiten. Vielleicht nicht ganz so erstaunlich in so herausfordernden Zeiten wie jetzt.