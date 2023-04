Urteil gegen Kara-Mursa Russland ist eine lupenreine Diktatur

Volle 25 Jahre Haft für einen Mann, der nichts als die Wahrheit gesagt hat. Ein „Regime von Mördern“ regiere Russland, hat der Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa erklärt. Er bezog das auf den verbrecherischen Angriffskrieg in der Ukraine. Vor allem aber meinte er die Kette politischer Morde an Gegnern von Präsident Wladimir Putin. Kara-Mursa selbst überlebte zwei Giftanschläge – und hörte dennoch nicht auf, den Kremlchef zu kritisieren. Dafür schicken Putins willfährige Richter den 41-Jährigen nun ins Lager. Überraschen kann der Urteilsspruch niemanden mehr. Denn Putin und seine Schergen haben spätestens mit dem Angriff auf die Ukraine alle Masken fallen lassen. Russland ist eine lupenreine Diktatur. Deshalb ist es auch nicht übertrieben, Kara-Mursa und den ebenfalls weggesperrten Alexej Nawalny in einem Atemzug mit dem Sowjetdissidenten Andrej Sacharow zu nennen. Ihr Mut verdient Bewunderung. Kara-Mursa und Nawalny sind bereit, ihr Leben zu lassen für das Schicksal ihrer Heimat.