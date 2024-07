Kanzlerkandidatur der Grünen Er wird sie noch brauchen

Das Bewerbungsschreiben liegt schon vor. Kaum hatte sich die Regierungsspitze auf den Haushaltsentwurf für 2025 geeinigt, verschickte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck am Freitag einen Brief an seine grünen Parteikolleginnen und -kollegen im Bundestag. In dem neunseitigen Schreiben preist Habeck seinen eigenen Beitrag zum Gelingen der Haushaltseinigung, lobt das Ergebnis der schwierigen Verhandlungen, beschreibt den eigenen politischen Weitblick in einer Zeit großer Unruhe in der Welt und, nicht zuletzt, hebt die Erfolge der angeschlagenen Ampel-Koalition hervor. Kurzum, Habeck sendet die Botschaft an die eigene Fraktion: Seht her, ich bin der Fähigste, den ihr momentan habt. Der Brief liest sich wie eine Bewerbung um die Kanzlerkandidatur der Grünen, auch wenn Habeck seinen Führungsanspruch nicht explizit macht. Habeck könnte das tun. Er hätte die Kanzlerkandidatur längst für sich beanspruchen können. Denn in der Tat hat er als Vizekanzler das wichtigste Amt bei den Grünen inne, er hat den Rückhalt in weiten Teilen seiner Partei – und gerade in einer Zeit, in der die Grünen nach der vergeigten Europawahl schlecht dastehen, wären klare Verhältnisse gut für die Partei. Doch Habeck zögert noch.