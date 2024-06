Bundeskanzler im Sommerinterview Klare Positionen, aber keine Empathie

Doch ausgerechnet bei großen, komplexen Themen formuliert Scholz unglücklich und drückt sich vor klaren Antworten, auch bei diesem Sommerinterview. Mit Blick auf den massiven Vertrauensverlust der demokratischen Parteien, auch der SPD, in den ostdeutschen Ländern, sagt Scholz flapsig: „Da ist was los.“ Was denn genau? Wie will er damit politisch umgehen? – das würde man gerne vom Kanzler hören. Und bei der schwierigen Aufstellung des Haushalts 2025, die aktuelle Zerreißprobe für seine Koalition schlechthin, verteidigt Scholz zwar Einsparungen und sagt, man müsse mit dem Geld auskommen, das man hat. Doch die Frage, eine Notlage wegen des Krieges in der Ukraine festzustellen, um den Schuldenspielraum zu vergrößern, umgeht Scholz. Damit bestätigt der Kanzler erneut den Eindruck, zu oft zu vage zu bleiben. Doch problematischer ist noch, dass es Scholz in keinem Punkt gelingt, empathische Worte zu finden. Er wirkt nicht so, also könne er die Anliegen der Bürger in ihrer Lebenswelt wirklich nachvollziehen. Und so bleibt der Eindruck eines sperrigen Kanzlers, der immer mehr Vertrauen verliert. Bei einem prominenten Format wie dem Sommerinterview eine vertane Chance.