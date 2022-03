Frontstellung: Russland und China gegen den Westen : Kampf um die Freiheit

Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist derzeit womöglich der einzige Staatenlenker weltweit, auf den Kreml-Machthaber Wladimir Putin noch hört Foto: AP/Alexei Druzhinin

Meinung Russland und China streben nach Weltherrschaft und schmieden ein informelles Bündnis gegen den Westen. EU und Nato müssen sich wappnen und Kreml-Machthaber Wladimir Putin alle Finanzquellen für seinen Krieg trockenlegen -- auch durch ein Öl- und Gasembargo

Wladimir Putin treibt seinen Feldzug gegen die Ukraine voran. Er will das ganze Land – vermutlich um beinahe jeden Preis. Das Russland des ehemaligen KGB-Agenten in der Rolle des Präsidenten ist gerade dabei, sich von einem autoritären Regime in eine Diktatur zu verwandeln. Die Unfreiheit für viele Menschen dieses größten Flächenstaates der Erde ist bedrückend groß, die Freiheit – oder das, was davon übrig ist – sehr klein geworden, von Putin geschrumpft. Dieser Präsident ist eine Schande für sein Volk. Er bedroht den Weltfrieden. Aus der Gruppe der acht größten Industriestaaten (G8) ist Russland seit der Annexion der Krim ausgeschlossen, aus der G20 müsste man ihn ausschließen. Doch Teil der G20 sind unter anderem China und Indien. Sie haben es zuletzt schon nicht geschafft, eine Resolution im UN-Sicherheitsrat zu unterstützen, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt hätte. Ihre Stimmenthaltung in dieser Lage ist eine Stimme für Putins Krieg.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist aktuell vielleicht der einzige Staatenlenker weltweit, der Putin in dessen Größenwahn noch erreichen könnte. Doch Xi schweigt zu diesem Krieg – vielleicht auch deshalb, weil er seinerseits mit Blick auf Taiwan ebenfalls sehr dunkle Anschlusspläne schmiedet. Hoffentlich nicht! Zuletzt hatten sich Xi und Putin gemeinsam – und global betrachtet auch sehr einsam – bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking gezeigt. Beide eint ein Ziel: Sie wollen den Westen spalten und so schwach wie möglich erscheinen lassen. China strebt nach der Weltherrschaft dieses 21. Jahrhunderts. Für das Russland des Ex-Agenten Putin ist die Entwicklung freier Demokratien in den Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion die größte Bedrohung. Größer als alle westlichen Waffenlieferungen an die Ukrainer in ihrem unglaublichen Kampf gegen die russische Übermacht. Erreichte eine große Welle der demokratischen Freiheit auch sein Russland, könnte Putins Macht mindestens schwinden, vielleicht sogar noch mehr.